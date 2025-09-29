Açoriano Oriental
    • Pedro Proença promete para breve jogo da seleção portuguesa na Madeira

    O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prometeu que a seleção portuguesa de futebol vai voltar em breve a jogar na ilha da Madeira, acrescentando que é tudo uma questão de planeamento

    Hoje, 11:54
    Pedro Proença promete para breve jogo da seleção portuguesa na Madeira

    Autor: Lusa/AO Online

    "Teremos que equacionar, pois existem limitações por parte da UEFA e da FIFA, mas há muita vontade que isso aconteça. E acontecerá, de certeza absoluta", revelou Pedro Proença, à margem do 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

    A seleção lusa alinhou na Madeira pela última vez em março de 2017, diante da Suécia, num jogo particular realizado no Estádio do Marítimo e que terminou com a vitória do conjunto nórdico por 3-2.

    O responsável máximo da FPF referiu que este é um compromisso já estabelecido pela sua direção, faltando definir a data e o cariz da partida.

    "Hoje, na Madeira, existem infraestruturas de alta qualidade para que isso possa acontecer e, portanto, vai acontecer dentro de uma normalidade e naturalidade, porque a AFM assim o merece", reforçou, num evento que decorreu em Câmara de Lobos.

    Proença aproveitou a presença na Madeira para falar de Cristiano Ronaldo, que considera ser uma "marca que transpõe a portugalidade", deixando também elogios para Rui Coelho, recentemente eleito presidente da AFM.

    "Existe um trabalho de base que está a ser feito pelo atual presidente e pelo atual executivo da AFM, e que tem projetado, não só a Madeira, mas também o país, para os quatro cantos do mundo", notou.

     


