Pedro Proença promete para breve jogo da seleção portuguesa na Madeira

"Teremos que equacionar, pois existem limitações por parte da UEFA e da FIFA, mas há muita vontade que isso aconteça. E acontecerá, de certeza absoluta", revelou Pedro Proença, à margem do 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

A seleção lusa alinhou na Madeira pela última vez em março de 2017, diante da Suécia, num jogo particular realizado no Estádio do Marítimo e que terminou com a vitória do conjunto nórdico por 3-2.

O responsável máximo da FPF referiu que este é um compromisso já estabelecido pela sua direção, faltando definir a data e o cariz da partida.

"Hoje, na Madeira, existem infraestruturas de alta qualidade para que isso possa acontecer e, portanto, vai acontecer dentro de uma normalidade e naturalidade, porque a AFM assim o merece", reforçou, num evento que decorreu em Câmara de Lobos.

Proença aproveitou a presença na Madeira para falar de Cristiano Ronaldo, que considera ser uma "marca que transpõe a portugalidade", deixando também elogios para Rui Coelho, recentemente eleito presidente da AFM.

"Existe um trabalho de base que está a ser feito pelo atual presidente e pelo atual executivo da AFM, e que tem projetado, não só a Madeira, mas também o país, para os quatro cantos do mundo", notou.