Projeto de recuperação da Barroca, no Corvo, visa restaurar biodiversidade

Autor: Lusa/AO Online
O projeto, iniciativa da Câmara Municipal do Corvo, visa também “assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e garantir a harmonização entre o desenvolvimento económico e social do concelho", lê-se no despacho assinado pelos secretários regionais da Agricultura e Alimentação, António Ventura, do Mar e das Pescas, Mário Pinho, e do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, e publicado em Jornal Oficial.
Estão contempladas duas ações articuladas, concretamente a construção de um passadiço ao longo da zona natural da Barroca e a recuperação da zona da poça natural.
A intervenção proposta para o passadiço prevê a possibilidade de introdução de espécies de flora endémica, a definição de zona de circulação e de zonas de estadia para contemplação da paisagem e observação de aves.
Quanto à recuperação da zona da poça natural, assenta "na valorização do património natural de interface mar/terra da ilha do Corvo, através da definição de um percurso até ao mar, sem descurar a identidade daquele local".
Com estas intervenções, a autarquia pretende melhorar a qualidade dos espaços públicos, valorizar a paisagem local e garantir o aproveitamento sustentável dos recursos naturais da ilha mais pequena dos Açores, reforçando a atratividade do concelho para os residentes e turistas.
O reconhecimento do projeto como Ação de Relevante Interesse Pública tem em conta “a sua importância e que o mesmo não pode ser realizado em área não classificada no Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha do Corvo e em área não integrada na Reserva Ecológica", lê-se.
O despacho entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, ou seja, quarta-feira.