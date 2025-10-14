Casa-abrigo foi por várias vezes o ponto de partida

Autor: Daniela Arruda/Ana Carvalho Melo
Rute (nome fictício), ex-utente de uma casa-abrigo, partilha que já foi acolhida pela associação algumas vezes, “três ou quatro vezes”, relata. Apesar de ser sempre uma experiência dramática, Rute confessa que a casa-abrigo foi importante para ganhar confiança e para se restabelecer: ...
Regional Ver Mais
-
Paulo Quental demite-se da Estrutura de Missão para o Espaço
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Desert of Fools” de Cristóvam disponível em todas as plataformas digitais