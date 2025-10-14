Açoriano Oriental
    • Casa-abrigo foi por várias vezes o ponto de partida

    “Rute” partilha como, apesar das dificuldades, encontrou na casa-abrigo um apoio essencial para reconstruir a sua vida em diferentes momentos de vulnerabilidade

    premium
    Hoje, 15:47
    Casa-abrigo foi por várias vezes o ponto de partida

    Autor: Daniela Arruda/Ana Carvalho Melo
    Rute (nome fictício), ex-utente de uma casa-abrigo, partilha que já foi acolhida pela associação algumas vezes, “três ou quatro vezes”, relata.&nbsp;Apesar de ser sempre uma experiência dramática, Rute confessa que a casa-abrigo foi importante para ganhar confiança e para se restabelecer: ...
