Contas do Sporting Ideal vão a votos no dia 17

Autor: Arthur Melo
A apreciação das contas dos “leões” da Ribeira Grande vai decorrer em assembleia geral ordinária convocada para a próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 20h00 (em primeira convocatória), na sede social do clube.
A reunião conta com três pontos na ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas do exercício económico 2023/2024 (ponto 1); apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas do exercício económico 2024/2025 (ponto 2); finalmente, outros assuntos de interesse geral (ponto 3).
De acordo com os estatutos do Sporting Ideal, a assembleia geral funcionará meia hora depois da primeira convocatória.