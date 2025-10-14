Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Contas do Sporting Ideal vão a votos no dia 17

    A direção do Sporting Ideal vai submeter aos associados, na próxima sexta-feira, o relatório e contas das últimas duas temporadas desportivas

    Hoje, 10:25
    Contas do Sporting Ideal vão a votos no dia 17

    Autor: Arthur Melo

    A apreciação das contas dos “leões” da Ribeira Grande vai decorrer em assembleia geral ordinária convocada para a próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 20h00 (em primeira convocatória), na sede social do clube. 

    A reunião conta com três pontos na ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas do exercício económico 2023/2024 (ponto 1); apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas do exercício económico 2024/2025 (ponto 2); finalmente, outros assuntos de interesse geral (ponto 3).

    De acordo com os estatutos do Sporting Ideal, a assembleia geral  funcionará meia hora depois da  primeira convocatória. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.