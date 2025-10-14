Açoriano Oriental
    • Rui Cansado ganha prata pela Seleção Nacional

    O ginasta micaelense Rui Cansado conquistou a medalha de prata no Open International de Plovdiv, na Bulgária, este fim de semana

    Hoje, 10:17
    Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo

    Com esta distinção, ao serviço da Seleção Nacional de Ginástica Aeróbica, o ginasta açoriano foi o melhor português em competição, tendo alcançado o segundo lugar na categoria Individual Masculino com 195000 pontos, ficando a apenas 0.05 pontos do romeno Leonar Manta, o vencedor.

    Na categoria Trio, ao lado de Nádia Almeida e Tiago Pinheiro, o atleta micaelense conseguiu levar para casa a medalha de bronze. A formação portuguesa somou 19160 pontos.

    Após esta participação de  mérito, Rui Cansado parte para o 14.º Campeonato da Europa que se realiza entre os dias 14 e 16 de novembro em Ganja, no Azerbeijão.

    De relembrar que no Campeonato do Mundo de 2024, na Itália, Rui Cansado esteve presente em duas finais, acabando por conquistar o quinto lugar na categoria de Individual Masculino e o sétimo lugar em Aerodance.

