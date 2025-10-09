Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Parlamento açoriano recomenda ao Governo Regional que complexo do Lajedo permaneça público

    A Assembleia Legislativa dos Açores recomenda ao Governo Regional que o Complexo Desportivo do Lajedo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “permaneça público”, segundo uma resolução publicada em Diário da República

    Hoje, 16:34
    Parlamento açoriano recomenda ao Governo Regional que complexo do Lajedo permaneça público

    Autor: Lusa/AO Online

    O PS e o Chega apresentaram, em setembro, dois projetos de resolução no parlamento açoriano, na cidade da Horta, que foram aprovados por maioria, com votos a favor de PS, Chega, BE, IL e PAN e contra de PSD, CDS-PP e PPM.

    As iniciativas foram apresentadas na Assembleia legislativa dos Açores depois de ter sido celebrado em março um protocolo entre a Direção Regional do Desporto e a Santa Clara Açores - Futebol SAD, para uso exclusivo do complexo desportivo de Ponta Delgada por cinco anos.

    A resolução publicada em Diário da República recomenda ao executivo regional liderado por José Manuel Bolieiro que “declare a invalidade administrativa, com fundamento em ilegalidade, do protocolo de utilização do Complexo Desportivo do Lajedo, celebrado a 20 de março de 2025 entre a Direção Regional do Desporto e a Santa Clara Açores - Futebol, SAD”.

    Determina ainda que o Governo Regional garanta que o Complexo Desportivo do Lajedo “permanece sob gestão pública, assegurando a sua plena utilização pela comunidade escolar, clubes e associações desportivas da região”.

    Após a decisão do parlamento açoriano, a SAD do Santa Clara emitiu um comunicado onde classificou de “oportunismo e hipocrisia política” a atitude demonstrada por alguns deputados regionais na discussão dos dois projetos de resolução sobre o Complexo Desportivo do Lajedo.

    Segundo a SAD, “o complexo do Lajedo não foi objeto de qualquer espécie de protocolo, mas apenas e tão só o seu campo de futebol”.

    Salientando que “respeita a liberdade em todas as suas vertentes, incluindo a da expressão”, a SAD referiu ainda que aceita que, durante a discussão do assunto, “dois deputados tenham sido mais incisivos na crítica”, mas considerou “inaceitável” que nunca tenham procurado o clube para “conhecer a verdade dos factos”.

    A SAD do Santa Clara esclareceu também que o protocolo “permitirá ao Governo Regional dos Açores (em cinco anos) uma poupança na ordem de 1.250.000,00 euros”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.