Prisão preventiva para suspeito de furto qualificado em Ponta Delgada

O Comando Regional da PSP dos Açores refere, em comunicado, que "após terem tido conhecimento da ocorrência do crime de furto qualificado, em um estabelecimento comercial, rapidamente se deslocaram para o local e encetaram esforços no sentido de intercetar o seu autor e recuperar os artigos furtados".



No decorrer de uma perseguição, "foi possível identificar e localizar o autor do crime e proceder à sua detenção, bem como recuperar todo o material furtado".



O detido, "já referenciado pela prática de diversos crimes de natureza pública, após ter sido sujeito a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada aguardará os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva".

