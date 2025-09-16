Açoriano Oriental
    • Prisão preventiva para suspeito de furto qualificado em Ponta Delgada

    Um homem de 37 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de crime de furto qualificado na freguesia da Fajã de Baixo

    Hoje, 12:34
    Autor: Susete Rodrigues

    O Comando Regional da PSP dos Açores refere, em comunicado, que "após terem tido conhecimento da ocorrência do crime de furto qualificado, em um estabelecimento comercial, rapidamente se deslocaram para o local e encetaram esforços no sentido de intercetar o seu autor e recuperar os artigos furtados".

    No decorrer de uma perseguição, "foi possível identificar e localizar o autor do crime e proceder à sua detenção, bem como recuperar todo o material furtado".
     
    O detido, "já referenciado pela prática de diversos crimes de natureza pública, após ter sido sujeito a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada aguardará os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva".

