    • Museu do parlamento destaca legado do edifício sede nas Jornadas Europeias do Património

    O museu do parlamento dos Açores (ALRAA) associa-se às Jornadas Europeias do Património, que decorrem até dia 21 de setembro na Europa, com a mostra documental “35 Anos do Edifício Sede da ALRAA”

    Hoje, 16:22
    Autor: Lusa/AO Online

    A presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) explica, em nota de imprensa, que a mostra reúne documentos do arquivo histórico do parlamento que testemunham o processo de conceção, construção e inauguração do edifício, entre os quais o anteprojeto da sala do plenário, propostas de conceção de obras de arte e de mobiliário, plantas arquitetónicas originais, fotografias e registos audiovisuais que documentam os momentos fundadores deste espaço.

    A exposição pode ser visitada no horário do museu do parlamento açoriano de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00 e aos fins de semana, das 14h00 às 17h00.


