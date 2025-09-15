Museu do parlamento destaca legado do edifício sede nas Jornadas Europeias do Património

A presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) explica, em nota de imprensa, que a mostra reúne documentos do arquivo histórico do parlamento que testemunham o processo de conceção, construção e inauguração do edifício, entre os quais o anteprojeto da sala do plenário, propostas de conceção de obras de arte e de mobiliário, plantas arquitetónicas originais, fotografias e registos audiovisuais que documentam os momentos fundadores deste espaço.

A exposição pode ser visitada no horário do museu do parlamento açoriano de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00 e aos fins de semana, das 14h00 às 17h00.