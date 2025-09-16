Universidade dos Açores quer construção de hospital veterinário em Angra do Heroísmo

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o presidente do Governo dos Açores, a reitora adiantou que a UAc conseguiu acreditar a licenciatura em biotecnologia e o curso completo (com mestrado integrado) de medicina veterinária para o ‘campus’ da ilha Terceira.

“É um passo estratégico para a universidade e para o polo de Angra do Heroísmo e um passo estratégico para a região”, afirmou Susana Mira Leal, falando na sede da Presidência do Governo Regional.

Segundo disse, a oferta do curso completo de medicina veterinária está dependente da construção de um hospital veterinário e adiantou que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) impõe um prazo de um ano para início de obra e de três anos para a respetiva conclusão.

“Uma das solicitações que fiz ao senhor presidente do Governo Regional foi a de avaliar no âmbito do Orçamento da região ou dos projetos em curso com financiamento europeu a oportunidade de apoiar este projeto estratégico para a região”, reforçou.

A reitora da UAc adiantou que em causa deve estar um valor superior a dois milhões de euros, sendo que a academia pode “reservar alguma verba para arranque do projeto”.

A universidade, prosseguiu, está também em negociações com as Câmaras de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento para assegurar o financiamento.

“A universidade já tem projeto para isso e em parceria com o Governo Regional já encontrámos as instalações que servirão de base, precisamente as antigas instalações do Laboratório Regional de Veterinária, mas implica agora um investimento para a concretização do projeto”, reforçou.

Atualmente, a UAc disponibiliza apenas os preparatórios (dois primeiros anos) do curso de medicina veterinária.

Para 2026, a reitora disse esperar que o Governo dos Açores “honre o compromisso” de apoiar a tripolaridade da academia com 950 mil euros com um “pagamento atempado e mais célere”.

Mira Leal defendeu, ainda, uma “agilização” na execução do Programa Operacional (PO) 2030.

“A UAc é parceira do PO2030 ao nível da investigação e, portanto, esperamos que haja uma agilização da execução do PO para também podermos corresponder aos compromissos que já foram aprovados aos nossos investigadores”, salientou.

O Plano e Orçamento da região para 2025 foram aprovados em novembro de 2024 com os votos a favor do Chega e dos partidos da coligação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), tendo PS, BE, IL e PAN votado contra.

PSD, CDS-PP e PPM elegeram 26 deputados, ficando a três da maioria absoluta. O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos, seguido do Chega, com cinco. BE, IL e PAN elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.