Força Aérea resgata homem na montanha do Pico

Segundo comunicado da Força Aérea Portuguesa, o alerta foi dado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Quando a aeronave chegou à zona de operações "o homem, já acompanhado pelos bombeiros da Madalena, encontrava-se a cerca de 2150 metros de altitude, numa área de falésia com declive acentuado, o que dificultou a ação de resgate".



Apesar das condições de difícil acesso, a "missão de resgate foi efetuada com sucesso, com o paciente a ser transportado para o hospital de Ponta Delgada, onde recebeu os cuidados de saúde de que necessitava".



As operações contaram também com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes e os bombeiros da Madalena.

