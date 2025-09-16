Açoriano Oriental
    • Força Aérea resgata homem na montanha do Pico

    A Força Aérea resgatou, no passado sábado, um homem de 51 anos, que necessitou de assistência médica urgente enquanto caminhava na montanha do Pico

    Hoje, 12:28
    Autor: Susete Rodrigues

    Segundo comunicado da Força Aérea Portuguesa, o alerta foi dado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Quando a aeronave chegou à zona de operações "o homem, já acompanhado pelos bombeiros da Madalena, encontrava-se a cerca de 2150 metros de altitude, numa área de falésia com declive acentuado, o que dificultou a ação de resgate".

    Apesar das condições de difícil acesso, a "missão de resgate foi efetuada com sucesso, com o paciente a ser transportado para o hospital de Ponta Delgada, onde recebeu os cuidados de saúde de que necessitava".

    As operações contaram também com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes e os bombeiros da Madalena.

