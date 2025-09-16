Açoriano Oriental
    • Açores abrem concurso para cinco bolsas de doutoramento em áreas estratégicas

    A vice-presidência do Governo dos Açores abriu um concurso para a atribuição de cinco bolsas de doutoramento em áreas como as Ciências Sociais e Ciências Médicas e da Saúde, num investimento superior a 413 mil euros

    Hoje, 09:43
    Autor: Lusa/AO Online

    As bolsas, no âmbito do programa PRO-SCIENTIA, estão alinhadas com a RIS3 Açores – Estratégia de Especialização Inteligente e reforçam a aposta da região no conhecimento, na inovação e no desenvolvimento sustentável, segundo o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que anunciou a medida.

    “Reconhecemos que a investigação científica é crucial para criar uma sociedade mais resiliente, coesa e preparada para os desafios do futuro”, sublinha Artur Lima, citado em nota de imprensa divulgada pelo executivo açoriano.

    Das cinco bolsas disponíveis, três destinam-se às Ciências Sociais, com o objetivo de aprofundar o entendimento geopolítico e geoestratégico da região, através da análise das dinâmicas sociais, políticas e económicas que moldam o território.

    Já as restantes duas bolsas destinam-se às Ciências Médicas e da Saúde, áreas consideradas fundamentais para reforçar a saúde pública e posicionar os Açores como um polo de inovação em biotecnologia médica, indica ainda o executivo.

    “Estamos a investir em áreas que têm impacto direto na vida das pessoas e no futuro da região. A saúde, para garantir melhores cuidados à nossa população. E as ciências sociais, em especial a geoestratégia, para alavancar o nosso conhecimento sobre a importância e relevância da nossa região para Portugal, a Europa e o mundo”, afirmou o vice-presidente.

    Artur Lima disse ainda que o objetivo passa por atrair e fixar talento científico nos Açores.

    “Ao apoiar os nossos investigadores, estamos a valorizar o conhecimento, a incentivar a inovação e a consolidar os Açores como uma região inteligente e inovadora no contexto nacional e europeu”, salientou.

    A vice-presidência do Governo Regional, através do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, procedeu à abertura do concurso para a atribuição das cinco bolsas de doutoramento, cujo período para apresentação de candidaturas decorre entre 15 de setembro a 31 de outubro de 2025.

    A informação dos concursos está disponível em https://frct.azores.gov.pt/concursos/#abertos e na plataforma de submissão em https://idia.azores.gov.pt/.


