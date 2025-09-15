Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Comemoração das Jornadas Europeias do Património

    O Museu do Pico, nos Açores, volta a dinamizar uma atividade associada à comemoração das Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia desde 1989, que envolve mais de 50 países

    Hoje, 16:17
    Comemoração das Jornadas Europeias do Património

    Autor: Lusa/AO Online

    Em nota de imprensa, o museu adianta que o tema para a edição deste ano é o “Património Arquitetónico: Janelas para o Passado, Portas para o Futuro”, constituindo uma oportunidade para admirar e visitar edifícios ou criações invulgares de arquitetos nos polos que constituem o Museu do Pico: os Museus dos Baleeiros, da Indústria Baleeira e o Museu do Vinho.

    No auditório do Museu dos Baleeiros será apresentada, em forma de revisitação, a série “Gentes e Cultura – Baleia”, da videoteca RTP/Açores, uma sessão de visionamento em 19 de setembro, pelas 21h00, com entrada gratuita.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.