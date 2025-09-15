Comemoração das Jornadas Europeias do Património

Em nota de imprensa, o museu adianta que o tema para a edição deste ano é o “Património Arquitetónico: Janelas para o Passado, Portas para o Futuro”, constituindo uma oportunidade para admirar e visitar edifícios ou criações invulgares de arquitetos nos polos que constituem o Museu do Pico: os Museus dos Baleeiros, da Indústria Baleeira e o Museu do Vinho.

No auditório do Museu dos Baleeiros será apresentada, em forma de revisitação, a série “Gentes e Cultura – Baleia”, da videoteca RTP/Açores, uma sessão de visionamento em 19 de setembro, pelas 21h00, com entrada gratuita.