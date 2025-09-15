Açoriano Oriental
    • Prisão Preventiva para suspeito de crimes de roubo e de ofensa à integridade física qualificada

    Um homem de 55 anos ficou em a prisão preventiva, por estar fortemente indiciado pela prática de diversos ilícitos criminais ocorridos, nos últimos dois meses, em Ponta Delgada

    Hoje, 15:56
    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, entre os crimes "contam-se dois crimes de dano contra viaturas, pelos quais já havia sido detido, um crime de ofensa à integridade física qualificada e um crime de roubo, praticados com recurso a uma foice. A referida arma, classificada como de posse proibida, foi devidamente apreendida".

    A PSP refere que "atendendo ao quadro factual e à elevada perigosidade da conduta do arguido, suscetível de evoluir para episódios de violência ainda mais gravosos", em cumprimento de mandado de detenção emitido por Autoridade de Polícia Criminal, procedeu à detenção do suspeito "fora de flagrante delito, reunindo prova indiciária bastante que sustenta a imputação dos factos".

    O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no decurso do qual lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.



