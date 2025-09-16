IPMA eleva para laranja o aviso para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores

Segundo um comunicado do IPMA, a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, “provocará um agravamento do estado tempo" nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira).

O IPMA prevê para o grupo Ocidental precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada, em especial na madrugada de quarta-feira, pelo que se eleva para laranja o nível de aviso.

Para o grupo Central, está também prevista precipitação por vezes forte a partir da tarde de quarta-feira.