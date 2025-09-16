Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • IPMA eleva para laranja o aviso para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o nível de aviso no grupo Ocidental dos Açores devido a precipitação forte, que pode ser acompanhada de trovoada

    Hoje, 12:02
    IPMA eleva para laranja o aviso para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado do IPMA, a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, “provocará um agravamento do estado tempo" nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira).

    O IPMA prevê para o grupo Ocidental precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada, em especial na madrugada de quarta-feira, pelo que se eleva para laranja o nível de aviso.

    Para o grupo Central, está também prevista precipitação por vezes forte a partir da tarde de quarta-feira.

    Relacionadas
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.