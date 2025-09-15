Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Região reforça compromisso com Geoparque Açores em evento internacional

    O secretário regional do Ambiente e Ação Climática destacou “a participação inédita" na conferência internacional de Geoparques Mundiais, reforçando o compromisso do Governo Regional na manutenção deste reconhecimento da UNESCO para o território

    Hoje, 16:16
    Região reforça compromisso com Geoparque Açores em evento internacional

    Autor: Lusa/AO Online

    Alonso Miguel participou na 11.ª Conferência Internacional de Geoparques Mundiais da UNESCO (UGGp), que decorreu entre 08 e 12, no Kutralkura UGGp, no Chile, um fórum mundial dedicado aos Geoparques reconhecidos pela UNESCO, reunindo 50 países, entre os quais representantes de mais de 200 geoparques, distribuídos pelos cinco continentes.

    Citado em nota do executivo açoriano, o governante referiu que a participação "foi fundamental para afirmar o arquipélago como um território de ciência, cultura e inovação", tendo destacado os investimentos em sistemas de monitorização e gestão de riscos geológicos e em instrumentos e planos de adaptação da região às alterações climáticas, reforçando a importância do trabalho realizado pelo Geoparque Açores no estabelecimento de pontes entre a ciência e as comunidades.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.