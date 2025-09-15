Região reforça compromisso com Geoparque Açores em evento internacional

Alonso Miguel participou na 11.ª Conferência Internacional de Geoparques Mundiais da UNESCO (UGGp), que decorreu entre 08 e 12, no Kutralkura UGGp, no Chile, um fórum mundial dedicado aos Geoparques reconhecidos pela UNESCO, reunindo 50 países, entre os quais representantes de mais de 200 geoparques, distribuídos pelos cinco continentes.

Citado em nota do executivo açoriano, o governante referiu que a participação "foi fundamental para afirmar o arquipélago como um território de ciência, cultura e inovação", tendo destacado os investimentos em sistemas de monitorização e gestão de riscos geológicos e em instrumentos e planos de adaptação da região às alterações climáticas, reforçando a importância do trabalho realizado pelo Geoparque Açores no estabelecimento de pontes entre a ciência e as comunidades.