Quem quer ser presidente de câmara nos Açores?

Autor: Nuno Martins Neves
A 12 de outubro, os açorianos vão ser chamados às urnas para escolherem quem querem que decida o futuro do poder local. As Eleições Autárquicas de 2025 vão ter 80 listas de partidos políticos, coligações e movimentos independentes em busca de serem os mais votados nos 19 concelhos do arquipélago. O ...
Regional Ver Mais
-
Secretário das Finanças dos Açores diz que única opção política em 2026 é executar fundos comunitários
-
-
Dias 18 e 19 de setembro
Praia da Vitória acolhe conferência internacional “Açores, do Oceano ao Espaço”
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
"First Date" vence o CineFest em Angola