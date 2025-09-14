Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Quem quer ser presidente de câmara nos Açores?

    A um mês das eleições autárquicas de 2025, o jornal Açoriano Oriental analisou as 80 listas de partidos políticos, coligações e movimentos independentes que se apresentam a votos nos 19 concelhos do arquipélago.

    premium
    Hoje, 13:34
    Quem quer ser presidente de câmara nos Açores?

    Autor: Nuno Martins Neves
    A 12 de outubro, os açorianos vão ser chamados às urnas para escolherem quem querem que decida o futuro do poder local. As Eleições Autárquicas de 2025 vão ter 80 listas de partidos políticos, coligações e movimentos independentes em busca de serem os mais votados nos 19 concelhos do arquipélago. O ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.