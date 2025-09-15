Universidade dos Açores com mais 82 alunos na 2.ª fase

A Universidade dos Açores (UAc) admitiu mais 82 alunos para o ano letivo 2025/2026, na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Segundo nota de imprensa da academia, a UAc recebeu 441 candidaturas. Para a 3.ª fase do concurso, sobram 183 vagas, cerca de 28% do total de lugares disponibilizados este ano pela instituição de ensino (650), um valor que pode sofrer alterações até quinta-feira, data-limite para as matrículas da 2.ª fase.

Depois de na 1.ª fase do concurso nacional terem entrado 420 alunos, a UAc admitiu agora mais 82, um aumento de 39% de colocados face à 2.ª fase do ano anterior.

“Adicionalmente, matricularam-se 135 novos estudantes nos concursos especiais”, assinala a academia.

Sobram assim 183 vagas, um número que, contudo, pode sofrer oscilações, decorrente das matrículas nesta fase, que terminam na quinta-feira, bem como das candidaturas através de concursos especiais ou da 3.ª fase do concurso.

183 vagas que representam cerca de 28% dos lugares disponibilizados pela academia açoriana, sendo que há cursos que continuam sem procura. Segundo o documento consultado pelo Açoriano Oriental, licenciaturas como Ciências do Oceano (ensino em inglês), com 12 vagas; Guias da Natureza e Património, com 14; e Proteção Civil e Gestão de Riscos, com 22, não tiveram qualquer candidatura, pelo que as vagas transitam para a fase seguinte.

Além destas, há outros cursos com muitas vagas ainda por preencher, nomeadamente Comunicação e Relações Públicas (24 das 26 vagas iniciais), Biologia (20 das 22), Informática (19 da 22), Economia (10 das 12), Ciências Agrárias (10 das 12), Estudos Europeus (15 das 20), com Serviço Social (5 das 18) e Ciência de Engenharia (7 das 13) a terem ainda lugares por ocupar.

Por sua vez, ficaram preenchidas as vagas de Medicina Veterinária (preparação), História, Psicologia, Educação Básica, Estudos Portugueses e Ingleses, Ciclo Básico de Medicina, Gestão, bem como os dois cursos de Enfermagem em Ponta Delgada e em Angra do Heroísmo.

