Álbum "A Teia da Viola" de Rafael Carvalho disponível nas plataformas digitais

De acordo com a Associação de Juventude Viola da Terra, o álbum foi apresentado a 11 de Julho na Ribeira Quente, em São Miguel, a terra natal do músico Rafael Carvalho, que celebrou desta forma 30 anos do início da sua aprendizagem do instrumento, com o mestre Carlos Quental, tendo neste momento mais de 40 originais editados para a Viola de dois Corações.

Esta “Teia da Viola” reflete "uma viagem e visão pessoal pelos sons da Viola da Terra, só possível com as colaborações, aprendizagens e inspirações de 30 anos de amizades e com o privilégio de viver nestas Ilhas de Bruma", sublinha o músico.