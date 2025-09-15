Açoriano Oriental
    Álbum "A Teia da Viola" de Rafael Carvalho disponível nas plataformas digitais

    O mais recente álbum de Viola da Terra do músico açoriano Rafael Carvalho, “A Teia da Viola”, está disponível nas plataformas digitais, sendo o 10.º a solo do professor e compositor

    Hoje, 16:46
    Álbum "A Teia da Viola" de Rafael Carvalho disponível nas plataformas digitais

Autor: Lusa/AO Online

    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com a Associação de Juventude Viola da Terra, o álbum foi apresentado a 11 de Julho na Ribeira Quente, em São Miguel, a terra natal do músico Rafael Carvalho, que celebrou desta forma 30 anos do início da sua aprendizagem do instrumento, com o mestre Carlos Quental, tendo neste momento mais de 40 originais editados para a Viola de dois Corações.

    Esta “Teia da Viola” reflete "uma viagem e visão pessoal pelos sons da Viola da Terra, só possível com as colaborações, aprendizagens e inspirações de 30 anos de amizades e com o privilégio de viver nestas Ilhas de Bruma", sublinha o músico.

