Deslizamento de terras condiciona acesso à Ferraria

Entretanto as pessoas já estão a ser retiradas do local, e já está a ser realizada a limpeza da via. Mesmo assim as viaturas têm de permanecer no estacionamento, sendo que as pessoas estão a ser transportadas para o local onde residem ou estão hospedadas.

Pedro Bento está de férias em São Miguel há dois dias e relatou ao jornal Açoriano Oriental que não se aperceberam da derrocada, “não ouvimos nada”, disse para explicar que “estivemos lá em baixo a tomar banho, entretanto saímos e, quando estávamos a subir, alguém apitou, mas pensamos que estavam a 'meter-se' connosco e quando fizemos a última curva ficamos ali parados. Tivemos este infortúnio, mas ninguém se magoou”.



Este turista da Marinha Grande referiu ainda que a Proteção Civil conseguiu escavar “um pouco a zona da derrocada - que está ainda instável, mas não me parece muito perigosa - e viemos a pé pelas pedras e depois uma pick up apanhou-nos e trouxe-nos cá para cima”.



A Proteção Civil disponibilizou também “algumas carrinhas para podermos ir para os hotéis ou residências”.



Pedro Bento diz que, “seguramente, estavam lá em baixo mais de 40 viaturas, pessoas de várias nacionalidades, mas não sei ao certo o número e ninguém entrou em pânico”.





Desaconselhada a circulação na zona da Ferraria

O Governo dos Açores desaconselha a circulação na zona da Ferraria e a permanência na via, até que seja reposta a segurança.



De acordo com nota de imprensa, “face à atual instabilidade do talude e às condições identificadas no terreno, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas desaconselha a circulação e a permanência na via, até que sejam repostos os devidos parâmetros de segurança”.



O mesmo comunicado explica que a Direção Regional das Obras Públicas foi informada, na tarde desta segunda-feira, para a existência de uma derrocada no caminho de acesso à Ferraria, com uma solicitação de apoio para desobstrução da via.



A Direção Regional das Obras Públicas “acionou, de pronto, meios de apoio e intervenção, no sentido de avaliar o sucedido, desenvolver os necessários trabalhos de desobstrução da via e maximizar as condições de circulação, de modo a permitir a saída dos veículos retidos no parque de estacionamento”.



Foram mobilizadas diferentes máquinas e equipamentos, incluindo um “camião, uma retroescavadora e uma giratória, garantindo a remoção de blocos de rocha e terra, a criação de uma via paralela para circulação e a reposicionamento de blocos "new jersey" para suster eventuais detritos que se possam desprender no local afetado”.







