Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • BE/Açores alerta que “há mais vida para além” dos fundos europeus

    O líder do BE/Açores alertou que “há mais vida para além” dos fundos europeus, criticando as opções do Governo Regional para 2026 e garantindo que o partido não vai acompanhar um “mau Orçamento”

    Hoje, 16:13
    BE/Açores alerta que “há mais vida para além” dos fundos europeus

    Autor: Lusa/AO Online

    “Há mais vida para além dos investimentos previstos no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] ou nos restantes programas europeus, como Portugal 2030. Isso significa que haverá muito investimento que é necessário e urgente, que não é betão nem obra, que não será feito em 2026”, afirmou António Lima.

    O deputado bloquista falava na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo Regional, que está a receber os partidos e parceiros sociais a propósito da elaboração do Plano e Orçamento para 2026.

    António Lima denunciou que a região está a caminho de um “novo tempo de austeridade”, criticando as opções fiscais e orçamentais do executivo açoriano nos últimos anos.

    “Na política raramente há milagres. Não esperamos um Orçamento que seja aquilo que gostaríamos. Por isso, não é surpresa para ninguém que tenhamos um mau Orçamento e nós não acompanharemos um mau Orçamento”, declarou, quando questionado pelo sentido de voto.

    O deputado do BE na Assembleia dos Açores defendeu que o próximo Orçamento regional deve dar “resposta às situações mais urgentes” como a crise na habitação ou a falta de professores.

    “O Governo Regional decidiu baixar impostos sobre os lucros, sobre os mais ricos, e durante vários anos tentou vender uma ideia, que não é verdadeira, foi quase fraude política, que foi o endividamento zero. Este caminho dos últimos anos trouxe-nos até aqui a uma situação de desequilíbrio orçamental”, insistiu.

    O líder do BE nos Açores revelou ainda o “compromisso” do partido em apresentar na Assembleia da República uma “alteração cirúrgica” à Lei de Finanças Regionais, caso não esteja previsto um reforço de verbas para a região no Orçamento do Estado para 2026.

    A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2026 vai acontecer em novembro na Assembleia Legislativa Regional.

    O Plano e Orçamento da região para 2025 foram aprovados em novembro de 2024 com os votos a favor do Chega e dos partidos da coligação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), tendo PS, BE, IL e PAN votado contra.

    O executivo saído das eleições legislativas antecipadas de 04 de fevereiro de 2024 governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita do apoio de outros partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.

    PSD, CDS-PP e PPM elegeram 26 deputados, ficando a três da maioria absoluta. O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos, seguido do Chega, com cinco. BE, IL e PAN elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.