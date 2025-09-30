Capa AO 1 de outubro 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque ainda para o adiamento da decisão sobre a privatização da Azores Airlines, a pedido do júri do concurso.
"Açores podem perder até 100 mil habitantes até 2100" é a manchete de hoje
