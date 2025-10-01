Pedro Nascimento Cabral promete um novo campo de futebol no concelho

O candidato do PSD e atual presidente de câmara, Pedro Nascimento Cabral, promete novos investimentos no desporto em Ponta Delgada. Conforme nota de imprensa, a sua candidatura assume o compromisso com o desenvolvimento do desporto e anuncia um conjunto de investimentos estruturantes para o concelho.

Entre as medidas previstas, destaca-se a construção de um novo campo de futebol em Ponta Delgada, um equipamento “moderno que permitirá aumentar a oferta desportiva e proporcionar melhores condições de treino e de competição aos jovens atletas, lê-se na nota.

Será também concretizado o projeto de um pavilhão multiúsos, destinado a acolher eventos desportivos, culturais e sociais de grande dimensão que, segundo a mesma nota de imprensa , irá reforçar a capacidade do concelho para dinamizar atividades de projeção regional e nacional.

A candidatura social-democrata anunciou ainda a intenção de avançar com a construção de pavilhões polivalentes em várias freguesias, com o objetivo de criar espaços que promovam a prática desportiva, social e cultural das comunidades locais.

Relativamente ao plano de apoio direto aos clubes, Pedro Nascimento Cabral destaca o desenvolvimento da nova sede do Arrifes Kickboxing Clube. A mesma nota avança também que será concretizada a cobertura de três campos do Clube de Ténis de São Miguel, promovendo assim a prática desportiva em melhores condições ao longo de todo o ano.

“Sabemos que não há vitórias sem esforço, nem títulos sem dedicação. A Câmara Municipal tem de estar presente, lado a lado com quem trabalha em prol dos outros.”

Pedro Nascimento Cabral acrescenta ainda, citado na nota, que “estes investimentos representam um compromisso com o futuro, mas também um agradecimento a todos os que, com paixão e entrega, fazem do desporto uma verdadeira escola de vida no nosso concelho”.

A candidatura reforça que o desporto “continuará a ser um dos pilares fundamentais da sua ação”. Nesse sentido, conforme nota divulgada, foram delineados objetivos como o investimento em infraestruturas desportivas, o apoio a clubes desportivos e à criação de condições para que todos possam praticar atividade física com segurança, qualidade e proximidade.

“Estamos a preparar o futuro do desporto em Ponta Delgada, com uma estratégia que apoia clubes, reforça infraestruturas e cria oportunidades para todos, desde os mais jovens aos nossos seniores. O desporto é vida, é formação, é inclusão e continuará a ser uma prioridade da nossa ação.”

