Açoriano Oriental
    Pedro Nascimento Cabral promete um novo campo de futebol no concelho

    Entre os investimentos no desporto estão um campo de futebol, um pavilhão multiusos e pavilhões polivalentes nas freguesias, prometeu o candidato do PSD e atual presidente de câmara

    Hoje, 12:19
    Pedro Nascimento Cabral promete um novo campo de futebol no concelho

    Autor: Daniela Arruda/Nuno Martins Neves

    O candidato do PSD e atual presidente de câmara, Pedro Nascimento Cabral, promete novos investimentos no desporto em Ponta Delgada. Conforme nota de imprensa, a sua candidatura assume o compromisso com o desenvolvimento do desporto e  anuncia um conjunto de investimentos estruturantes para o concelho.

    Entre as medidas previstas, destaca-se a construção de um novo campo de futebol em Ponta Delgada, um equipamento “moderno que permitirá aumentar a oferta desportiva e proporcionar  melhores condições de treino  e  de competição aos jovens atletas, lê-se na nota.
    Será também concretizado o projeto de um pavilhão multiúsos, destinado a acolher eventos desportivos, culturais e sociais de grande dimensão  que, segundo a mesma nota de imprensa , irá reforçar a capacidade do concelho para dinamizar atividades de projeção regional e nacional. 

    A candidatura social-democrata anunciou ainda a intenção de avançar com a construção de pavilhões polivalentes em várias freguesias, com o objetivo de criar espaços que promovam a prática desportiva, social e cultural das comunidades locais.  

    Relativamente ao plano de apoio direto aos clubes, Pedro Nascimento Cabral destaca o desenvolvimento da nova sede do Arrifes Kickboxing Clube. A mesma nota  avança também  que será concretizada a cobertura de três campos do Clube de Ténis de São Miguel, promovendo assim a prática desportiva  em melhores condições  ao longo de todo o ano. 

    “Sabemos que não há vitórias sem esforço, nem títulos sem dedicação.  A Câmara Municipal tem de estar presente, lado a lado com quem trabalha em prol dos outros.”  

    Pedro Nascimento Cabral acrescenta ainda, citado na nota, que “estes investimentos representam um compromisso com o futuro, mas também um agradecimento a todos os que, com paixão e entrega, fazem do desporto uma verdadeira escola de vida no nosso concelho”.

    A candidatura reforça que o desporto “continuará a ser um dos pilares fundamentais da sua ação”. Nesse sentido, conforme nota divulgada, foram delineados  objetivos como o investimento em infraestruturas desportivas, o apoio a clubes desportivos e à criação de condições para que todos possam praticar atividade física com  segurança, qualidade e proximidade. 

    “Estamos a preparar o futuro do desporto em Ponta Delgada, com uma estratégia que apoia clubes, reforça infraestruturas  e cria oportunidades para todos, desde os mais jovens aos nossos seniores. O desporto é vida, é formação, é inclusão e continuará a ser uma prioridade da nossa ação.”

