    Lurdes Alfinete quer criar gabinete para apoiar as instituições

    Lurdes Alfinete, candidata do PS às próximas eleições autárquicas, apresentou a proposta de criação de um Gabinete de Apoio às Instituições e Associações (GAIA), com o objetivo de divulgar apoios, prémios e candidaturas disponíveis ao longo do ano

    Hoje, 12:37
    Lurdes Alfinete quer criar gabinete para apoiar as instituições

    Autor: Filipe Torres

    Conforme a nota de imprensa do PS/Açores, à margem de uma reunião na Casa das Associações, a candidata à câmara da Ribeira Grande destacou que muitos desses incentivos não chegam ao conhecimento de IPSS, Casas do Povo ou associações locais, que acabam por perder oportunidades de financiamento. 

    Lurdes Alfinete acrescentou que as candidaturas e prémios disponíveis se tornaram cada vez mais complexos e exigentes, requerendo tempo e conhecimento técnico. Por isso, o GAIA “será uma ferramenta fundamental ao serviço das Associações e Instituições, divulgando tudo o que existe e apoiando na concretização de cada candidatura. Não podemos perder dinheiro porque não sabemos onde o ir buscar”.

    O gabinete terá como missão não só divulgar os apoios existentes, mas também prestar suporte técnico e jurídico às entidades na submissão das candidaturas. “As soluções vêm do conhecimento da realidade, por isso uma solução simples como esta vai muito longe na resposta efetiva que dá a cada instituição e associação”, concluiu. 

