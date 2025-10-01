Açoriano Oriental
    Jaime Vieira pretende criar Academias Júnior e Sénior no concelho

    Jaime Vieira, candidato do PSD à Câmara Municipal, propõe protocolos com a Universidade dos Açores para criar as Academias Júnior e Sénior no concelho

    Hoje, 12:29
    Autor: Filipe Torres

    O candidato do PSD/Açores à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Jaime Vieira, anunciou que, caso vença as eleições autárquicas de 12 de outubro, pretende avançar com protocolos com a Universidade dos Açores (UAc) para a implementação da Academia Júnior e da Academia Sénior no concelho.

    De acordo com a nota de imprensa, para o candidato, que já iniciou contactos com a universidade, o objetivo é aproximar a autarquia das instituições de ensino e formação, criando oportunidades para jovens e para a população sénior.

    A Academia Júnior da UAc promove anualmente o campo de férias “Verão Jovem na UAc”, destinado a estudantes do ensino básico e secundário. “É na Academia Júnior que semeamos a ciência, a cultura e o espírito crítico que irão florescer nos líderes de amanhã. É por isso que queremos promover esta oportunidade com a inscrição de jovens ribeiragrandenses”, afirmou Jaime Vieira.

    Já a Academia Sénior contribui para a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas, oferecendo ações que permitem aprofundar competências nos domínios científico, cultural e social. A candidatura social-democrata revelou ainda que, caso exista procura suficiente, poderá ser criado um polo da Academia Sénior na Ribeira Grande.

    Délia Melo, candidata a vice-presidente, acrescentou que “caso haja a tomada de posse de um eventual executivo social-democrata, um dos nossos objetivos será  promover projetos de formação, intercâmbios de conhecimento e atividades conjuntas em várias áreas, desde a cultura e a educação até ao desenvolvimento social sempre numa perspetiva intergeracional, porque pretendemos unir gerações através do saber”. 

