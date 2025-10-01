Açoriano Oriental
    • Açores podem perder quase 100 mil habitantes até 2100

    Açores enfrentam um rápido envelhecimento e perda populacional, podendo perder quase 100 mil habitantes no cenário mais provável e mais de dois terços dos habitantes no pior cenário até 2100, segundo as projeções do INE

    Hoje, 08:48
    Açores podem perder quase 100 mil habitantes até 2100

    Autor: Filipe Torres
    Os Açores, que em 2024 eram a região menos envelhecida do país, caminham para uma das maiores transformações demográficas do território nacional.&nbsp;Segundo as projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE), o arquipélago passará de uma situação de relativa juventude para um cenári...
