    • Possível colapso leva à intervenção em edifício de Ponta Delgada

    Um edifício no centro de Ponta Delgada esteve em risco de colapso devido a obras realizadas no n.º 10 da Rua Carvalho Araújo, obrigando a uma operação de estabilização prolongada

    Hoje, 08:57
    Autor: Filipe Torres

    O alerta foi dado por volta das 15h00, mobilizando de imediato a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal, que à hora do fecho da edição ainda se encontravam no local.

    Em declarações ao Açoriano Oriental, Jorge Moniz, coordenador municipal da Proteção Civil, afirmou que não houve registo de feridos, mas quatro pessoas que residem em moradias na rua foram retiradas de casa como medida preventiva. 

    O risco de queda do edifício esteve concentrado no lado esquerdo do imóvel n.º 14 da rua, cuja fachada apresentava sinais de instabilidade.

    Para evitar o colapso, foi montada uma estrutura em ferro, de forma a estabilizar a casa. A operação foi conduzida com apoio de técnicos especializados e da empresa, empreiteira da obra.

    Apesar da gravidade da situação, não se registaram desprendimentos para a via pública até ao fecho da edição. A circulação na Rua Carvalho Araújo esteve condicionada durante os trabalhos. 

