César Pimentel quer saneamento básico em Santa Bárbara

De acordo com a nota de imprensa, durante visitas às freguesias de Santa Bárbara e da Ribeira Seca, César Pimentel identificou os principais desafios locais e apresentou soluções concretas para as necessidades das populações. “Em Santa Bárbara, um dos problemas mais urgentes continua a ser a ausência de saneamento básico em várias habitações. Persistem casos em que os esgotos são despejados diretamente nas ribeiras, o que, em períodos de forte pluviosidade, conduz os detritos para a bacia da Ribeira Seca, poluindo as praias de Santa Bárbara e do Monte Verde”, afirmou.

Para o liberal, trata-se de uma questão de saúde pública e de preservação ambiental que não pode ser ignorada, pelo que considera “urgente implementar uma rede de saneamento adequada”.

O candidato sublinhou ainda a necessidade de soluções para a mobilidade, devido ao elevado congestionamento de trânsito na freguesia. Outras preocupações apontadas incluem a escassez de habitação e o impasse na construção de um Pavilhão Desportivo Multiusos, cujo terreno já foi doado pela Junta à Câmara, mas cujo projeto continua sem avanços, apesar da obra estar prevista para iniciar até 2025.

Por fim, o liberal alertou ainda para “a necessidade de desenvolver um plano de retenção de águas para consumo, face à crescente escassez e à diminuição da pressão no abastecimento, consequência direta do aumento de habitações e empreendimentos turísticos”.

