Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Calheta ativou Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

    A Câmara da Calheta, na ilha de São Jorge, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores

    Hoje, 12:32
    Calheta ativou Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

    Autor: Lusa/AO Online

    O presidente da autarquia e do Serviço Municipal de Proteção Civil, Décio Pereira, publicou um aviso, pelas 10h30, onde justifica a ativação do plano “considerando que a situação presente implica a adoção de medidas especiais”.

    Segundo o documento, “ficam acionados os agentes de proteção civil da área do município necessários aos trabalhos para a resolução das ocorrências, sem prejuízo das decisões tomadas pelo comandante das operações de socorro”.

    “Ficam ainda acionadas todas as entidades e pessoas, com especial dever de colaboração nos termos do mesmo plano”, concluiu.

    O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Calheta “regula a forma como é assegurada a coordenação institucional e a articulação e intervenção de todas as entidades públicas ou privadas a envolver nas operações, por forma a responder, organizadamente, a situações de acidente grave ou catástrofe, definindo as estruturas de direção, coordenação, comando e controlo”.

    O documento, consultado pela agência Lusa, tem como objetivos, entre outros, definir as responsabilidades que incubem aos organismos, serviços e estruturas públicas ou privadas, com competências no domínio da Proteção Civil, definir os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos ou privados, utilizáveis, assim como organizar a estrutura operacional, que garanta a unidade de direção e comando e o controlo permanente da situação.


    Relacionadas
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.