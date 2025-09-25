Município de Angra do Heroísmo declara situação de alerta

“A presente declaração da situação de alerta abrange todas as freguesias do concelho de Angra do Heroísmo e produz efeitos imediatos, sendo válida até às 18h00 do dia 26 de setembro [sexta-feira], sem prejuízo de prorrogação na medida do que a evolução da situação concreta o justificar”, lê-se num comunicado, divulgado na página da Internet da autarquia.

O município justifica a declaração da situação de alerta com “a aproximação da passagem do furacão Gabrielle”, prevendo-se para as ilhas do grupo Central, onde se inclui a ilha Terceira, “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 km/hora, de sul a rodar para noroeste, e agitação marítima, com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

Foi ainda convocada a Comissão Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo para uma “reunião extraordinária, tendo em vista, nomeadamente, proceder à coordenação política e institucional das ações a desenvolver e decidir quanto à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Angra do Heroísmo”.

Em função da agitação marítima prevista, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo decidiu encerrar vários troços de vias junto à costa, "a determinar em função da situação concreta da agitação marítima e da maré em cada momento, nomeadamente na parte baixa da Canada da Adelaide, Refugo, Poço de Além, Vila Maria, Quinta das Mercês, Biscoitinho, Terreiro de São Mateus e Negrito”.

O município adianta que “todos os empreiteiros e proprietários de imóveis que tenham andaimes ou estruturas similares montadas na via pública ou nas suas proximidades” devem retirar telas, plataformas e outros objetos que possam ser arrastados pelo vento e, “nos casos em que não seja possível garantir a segurança de pessoas e bens, devem proceder à desmontagem total da estrutura”.

A Câmara de Angra do Heroísmo aconselha ainda os munícipes a “não estacionarem os veículos em locais de proximidade da orla costeira, na proximidade de árvores, de estruturas instáveis, ou próximo de telhados, cujas telhas se possam soltar com a intensidade do vento”.

No parque de estacionamento do Bailão, na cidade de Angra do Heroísmo, foi proibido o estacionamento de veículos entre as 20h00 de hoje e as 16h00 de sexta-feira, “devido ao risco de queda de árvores e projeção de objetos”.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA – o mais grave numa escala de três – entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas “precipitação por vezes forte”, rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.