Serviços dos tribunais de sete ilhas encerrados na sexta-feira

“Face ao sensível e previsível agravamento do estado do tempo a partir da noite de hoje e para uma parte significativa do dia útil de amanhã [sexta-feira], e as preocupações (e riscos) geradas em (e para) toda a comunidade, elementares cautelas impõem o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores durante todo o dia de amanhã (dia 26 de Setembro), sem prejuízo de ser assegurado o serviço estritamente urgente”, lê-se num despacho assinado por Pedro Soares de Albergaria.

No despacho é referido que o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores decorrerá “durante todo o dia de amanhã [sexta-feira]”.

"Cada juiz titular curará, dentro desses limites, do eventual serviço urgente", é referido no despacho, indicando que o "administrador judiciário determinará os funcionários que em cada núcleo da secretaria assegurarão o serviço urgente".

Ainda segundo a Comarca dos Açores, o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental foi determinada após auscultação da magistrada coordenadora do Ministério Público e do administrador judiciário.