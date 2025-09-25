Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Serviços dos tribunais de sete ilhas encerrados na sexta-feira

    Os serviços dos tribunais nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental dos Açores vão estar encerrados na sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle, determinou o juiz presidente do tribunal da Comarca dos Açores

    Hoje, 17:36
    Serviços dos tribunais de sete ilhas encerrados na sexta-feira

    Autor: Lusa/AO Online

    “Face ao sensível e previsível agravamento do estado do tempo a partir da noite de hoje e para uma parte significativa do dia útil de amanhã [sexta-feira], e as preocupações (e riscos) geradas em (e para) toda a comunidade, elementares cautelas impõem o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores durante todo o dia de amanhã (dia 26 de Setembro), sem prejuízo de ser assegurado o serviço estritamente urgente”, lê-se num despacho assinado por Pedro Soares de Albergaria.

    No despacho é referido que o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores decorrerá “durante todo o dia de amanhã [sexta-feira]”.

    "Cada juiz titular curará, dentro desses limites, do eventual serviço urgente", é referido no despacho, indicando que o "administrador judiciário determinará os funcionários que em cada núcleo da secretaria assegurarão o serviço urgente".

    Ainda segundo a Comarca dos Açores, o encerramento dos serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental foi determinada após auscultação da magistrada coordenadora do Ministério Público e do administrador judiciário.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.