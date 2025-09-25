Açoriano Oriental
    • SATA e TAP alertam para eventuais constrangimentos nos voos

    As companhias aéreas SATA e TAP alertaram esta quinta-feira para eventuais constrangimentos nos voos, entre hoje e sexta-feira, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores

    Hoje, 10:35
    SATA e TAP alertam para eventuais constrangimentos nos voos

    Autor: Lusa/AO Online

    “A operação da TAP de/para Ponta Delgada e Terceira poderá ser afetada, entre os dias 25 e 27 de setembro, por condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem do furacão Gabrielle pela Região Autónoma dos Açores”, informa a TAP na sua página da Internet.

    Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto verifiquem o estado do voo.

    A companhia aérea açoriana SATA também publicou uma nota no seu ‘site’ avisando os passageiros para o impacto que o Gabrielle poderá ter na sua operação.

    “Devido à aproximação do furacão Gabrielle à Região Autónoma dos Açores, a operação da SATA Air Açores e Azores Airlines poderá sofrer constrangimentos entre os dias 25 e 27 de setembro”, referiu.

    Como medida de apoio aos passageiros, a SATA “permitirá que todos os clientes com voos marcados para os dias 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias”.

    A companhia aérea também recomenda que os passageiros acompanhem as atualizações no seu ‘site’ ou contactem os serviços de apoio ao cliente para mais informações.

