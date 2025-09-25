SATA e TAP alertam para eventuais constrangimentos nos voos

Autor: Lusa/AO Online
“A operação da TAP de/para Ponta Delgada e Terceira poderá ser afetada, entre os dias 25 e 27 de setembro, por condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem do furacão Gabrielle pela Região Autónoma dos Açores”, informa a TAP na sua página da Internet.
Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto verifiquem o estado do voo.
A companhia aérea açoriana SATA também publicou uma nota no seu ‘site’ avisando os passageiros para o impacto que o Gabrielle poderá ter na sua operação.
“Devido à aproximação do furacão Gabrielle à Região Autónoma dos Açores, a operação da SATA Air Açores e Azores Airlines poderá sofrer constrangimentos entre os dias 25 e 27 de setembro”, referiu.
Como medida de apoio aos passageiros, a SATA “permitirá que todos os clientes com voos marcados para os dias 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias”.
A companhia aérea também recomenda que os passageiros acompanhem as atualizações no seu ‘site’ ou contactem os serviços de apoio ao cliente para mais informações.
