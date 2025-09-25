Urgência do centro de saúde da Praia da Vitória aberta 24 horas sexta-feira

O conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira informou em comunicado que, na sexta-feira, “apenas a Unidade Básica de Urgência do Centro de Saúde da Praia da Vitória (UBU-CSPV) estará aberta, estando cancelada toda a atividade assistencial programada”.

“Excecionalmente, a UBU-CSPV estará em funcionamento 24 horas no dia 26 de setembro, continuando, posteriormente, o horário normal de funcionamento”, referiu.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.