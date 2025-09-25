Câmara de Santa Cruz da Graciosa declara situação de alerta

Segundo um comunicado divulgado pela autarquia nas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, António Reis, justificou a decisão “considerando o agravamento dos avisos meteorológicos” e “o risco associado de ocorrência de enxurradas, galgamentos costeiros, quedas de estruturas e movimentos de vertentes”.

A declaração de situação de alerta municipal produz efeitos a partir das 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 18:00 locais de sexta-feira, podendo ser prorrogada, “na medida do que a evolução da situação concreta o justificar”.

A autarquia também decidiu ativar, às 18:00 locais, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

O plano, consultado hoje pela agência Lusa, é um documento que “pretende possibilitar o desenvolvimento das atividades no âmbito da prevenção, da preparação, da intervenção em operações de proteção civil e da reabilitação dos serviços essenciais ao restabelecimento da normalidade sob os princípios de unidade de direção e controlo na coordenação das operações e na gestão dos meios e recursos mobilizados, face a um acidente grave ou catástrofe, com a finalidade de impedir a perda de vidas e minimizar os prejuízos”.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.