Câmara anuncia mudança no Mercado da Graça, comerciantes queixam-se de não terem sido avisados

“Os comerciantes atualmente instalados no piso -1 retomam a sua atividade no coração do Mercado, devolvendo vitalidade e dinâmica a este polo central da economia e da vida social do concelho. Para permitir a conclusão de trabalhos em curso e assegurar a transferência em segurança dos comerciantes, o Mercado da Graça estará encerrado ao público nos dias 22, 23 e 24 de setembro, permanecendo em funcionamento apenas as lojas com acesso direto ao exterior – o Rei dos Queijos e a Salsicharia Rosa”, lê-se no comunicado da autarquia.

No entanto, alguns comerciantes ouvidos pelo Açoriano Oriental lamentam não terem sido avisados com antecedência do encerramento forçado durante três dias. Apesar de considerarem positiva a saída do parque de estacionamento, assinalam que prepararam a próxima semana “como se fosse uma normal, tendo feito as encomendas habituais”. Agora, veem-se forçados a trabalhar menos três dias, “correndo o risco de ver os produtos deteriorarem-se”, sejam hortofrutícolas, sejam pescado ou carne.

Ao jornal, os comerciantes consideram que não foram respeitados pela autarquia, que não comunicou previamente o calendário dos passos seguintes na obra, de forma a poderem acautelar estas situações.