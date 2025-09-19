Açoriano Oriental
    • Câmara anuncia mudança no Mercado da Graça, comerciantes queixam-se de não terem sido avisados

    Após mais de quatro anos, os comerciantes do Mercado da Graça vão deixar o piso -1 para regressar à Praça Central. Uma mudança que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro, e que obrigará ao encerramento do espaço de segunda até quarta-feira, anunciou a Câmara Municipal de Ponta Delgada

    Hoje, 10:07
    Autor: Nuno Martins Neves

    “Os comerciantes atualmente instalados no piso -1 retomam a sua atividade no coração do Mercado, devolvendo vitalidade e dinâmica a este polo central da economia e da vida social do concelho. Para permitir a conclusão de trabalhos em curso e assegurar a transferência em segurança dos comerciantes, o Mercado da Graça estará encerrado ao público nos dias 22, 23 e 24 de setembro, permanecendo em funcionamento apenas as lojas com acesso direto ao exterior – o Rei dos Queijos e a Salsicharia Rosa”, lê-se no comunicado da autarquia.

    No entanto, alguns comerciantes ouvidos pelo Açoriano Oriental lamentam não terem sido avisados com antecedência do encerramento forçado durante três dias. Apesar de considerarem positiva a saída do parque de estacionamento, assinalam que prepararam a próxima semana “como se fosse uma normal, tendo feito as encomendas habituais”. Agora, veem-se forçados a trabalhar menos três dias, “correndo o risco de ver os produtos deteriorarem-se”, sejam hortofrutícolas, sejam pescado ou  carne.

    Ao jornal, os comerciantes consideram que não foram respeitados pela autarquia, que não comunicou previamente o calendário dos passos seguintes na obra, de forma a poderem acautelar estas situações.

