    • Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil ativado no Corvo

    A Câmara Municipal do Corvo ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores


    Hoje, 17:49
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o despacho do presidente do único município da ilha do Corvo, José Manuel Silva, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil estará ativo entre as 18h00 de hoje e “enquanto a situação se mantiver”.

    O autarca justifica a decisão com a necessidade de a Câmara Municipal do Corvo “tomar medidas preventivas e especiais de reação devido às previsões meteorológicas”.

    O plano, hoje consultado pela agência Lusa, “define as principais orientações relativamente ao modo de coordenação e atuação dos vários agentes, organismos, entidades e serviços relativamente ao seu envolvimento e participação em operações de Proteção Civil, tendo sempre como objetivo principal a minimização de perdas de vidas, dos prejuízos materiais e o assegurar, no mais curto espaço de tempo, do restabelecimento da normalidade”.

    O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

