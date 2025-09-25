São Roque do Pico ativou Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

A decisão da autarquia presidida por Luís Filipe Silva foi tomada hoje, numa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada para “definir estratégias de prevenção perante a passagem do ciclone tropical Gabrielle pela ilha do Pico”, segundo uma nota de imprensa.

“Durante a reunião, foi decidido ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência da ativação do Plano Regional de Emergência Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, garantindo assim a articulação entre os diferentes níveis de resposta e reforçando as medidas de proteção à população”, referiu.

Segundo a nota, na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico sublinhou a necessidade de a autarquia “preparar uma resposta coordenada para minimizar os impactos do ciclone Gabrielle e garantir a segurança da população”.

Participaram na reunião todos os elementos que constituem a Comissão Municipal de Proteção Civil, “assegurando a cooperação e a prontidão de todos os meios de socorro, emergência e apoio à comunidade”.

O plano, consultado hoje pela agência Lusa, “define as orientações e regras de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas nas operações de proteção civil no concelho face à generalidade das situações de emergência que o possam afetar, considerando riscos naturais e tecnológicos”.

Tem como finalidade "assegurar a coordenação institucional e a articulação entre organismos e agentes de proteção civil, bem como outros agentes públicos ou privados, a envolver nas operações de proteção civil no concelho”.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se “precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA – o mais grave numa escala de três – entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas “precipitação por vezes forte”, rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.