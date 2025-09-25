Eletricidade dos Açores ativou planos de contingência internos

"Temos os nossos planos de contingência internos ativados, atendendo às circunstâncias previstas, com diversas medidas mitigadoras, implementadas de acordo com as características de cada ilha", afirmou Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA à agência Lusa.

Segundo Isabel Barata, as equipas da EDA "estão preparadas e em prontidão para fazerem o melhor para tentar assegurar a continuidade do abastecimento de energia elétrica e a salvaguarda dos equipamentos".

"Estamos a acompanhar com atenção e com cuidado a evolução deste fenómeno para ajustar as medidas que sejam necessárias implementar", acrescentou.

Ainda segundo a diretora de comunicação da EDA, no âmbito desses planos de contingência, cada ilha tem, em termos operacionais, "um conjunto de procedimentos, cuidados e meios em prontidão para o que for necessário para tentar, dentro do possível, manter o abastecimento normal da energia elétrica" no arquipélago.

"Os nossos planos estão ativados e vamos acompanhar a cada momento a situação, tentando também adaptar os procedimentos em função dos acontecimentos", sublinhou.