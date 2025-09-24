Ondas de 12 metros poderão atingir os Açores

De acordo com uma nota de imprensa da Autoridade Marítima, a agitação marítima “será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros”.

São esperados ventos provenientes do quadrante sul-sudoeste, com uma intensidade média de até 93 quilómetros por hora e rajadas até 168 quilómetros, progredindo para uma “situação ciclónica”, refere-se.