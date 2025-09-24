Horta elabora plano de ação preventivo para passagem do ciclone tropical Gabrielle

Citado num comunicado da autarquia, o presidente, Carlos Ferreira, referiu que a reunião teve como objetivo planear a atuação e preparar “as intervenções que possam ser necessárias” realizar no terreno.

Ficou agendada nova reunião para quinta-feira, “com o objetivo de atualizar a situação e reavaliar as medidas preventivas em função da evolução do ciclone”, adiantou o município.

Na reunião participaram representantes da câmara, das 13 juntas de freguesia do concelho, do corpo de bombeiros do Faial, da PSP, da GNR, da Capitania da Horta, do Hospital da Horta, da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, da Delegação de Saúde de Ilha, do Instituto de Segurança Social dos Açores - Divisão de Ação Social do Faial, do Serviço Florestal do Faial, do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, dos Serviços do Ambiente do Faial, da Delegação das Obras Públicas, da empresa pública Portos dos Açores, da SAAGA - Sociedade Açoreana de Armazenagem Gás e do Aeroporto da Horta.

A Comissão Municipal de Proteção Civil “assegura a articulação entre todas as entidades e instituições fundamentais às operações de proteção, socorro, emergência e assistência, garantindo a mobilização de meios em caso de necessidade”, referiu.