Portos dos Açores ativou plano de segurança interno devido ao Gabrielle

Numa nota enviada à agência Lusa, a Portos dos Açores explica que o plano está ativado desde segunda-feira, face à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, que deverá provocar um agravamento das condições meteorológicas a partir do final do dia de quinta-feira.

As ações visam “minimizar danos materiais e garantir a segurança das pessoas e dos bens, através de uma estratégia coordenada de preparação para este fenómeno meteorológico extremo, que assentou em três pilares”, justifica a empresa.

Segundo a empresa, está a ser realizada uma monitorização permanente dos avisos emitidos pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América (NHC) e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com partilha diária de informações e instruções específicas com os responsáveis operacionais de cada ilha e porto.

Tem sido também mantido "um contacto permanente com as equipas para garantir a rápida implementação das medidas".

Por outro lado, a empresa assegura que, nos vários portos do arquipélago, estão em curso medidas adaptadas às especificidades de cada infraestrutura.

As ações operacionais implementadas nos portos incluem o reforço de amarrações e varagem de embarcações, a consolidação de contentores de transporte de mercadorias ao nível térreo, desmontagem de pontões, em alguns casos, arrumo e armazenamento de material solto e tem sido acautelada a segurança dos principais equipamentos pesados, assim como a proteção de edifícios, a par da comunicação de avisos a toda a comunidade portuária.

"Têm sido realizados briefings diários com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), assegurando uma resposta integrada", acrescenta.