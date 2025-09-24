Portos da Madalena, Lajes e Horta fechados sexta-feira devido ao ciclone Gabrielle

Amílcar Gomes Braz, Capitão do Porto da Horta, na ilha do Faial, determinou num edital divulgado o fecho dos portos da Madalena e das Lajes, na ilha do Pico e do porto da Horta, na ilha do Faial, “a toda a navegação, entre as 00h01 locais e as 18h00 de dia 26 de setembro de 2025”.

O Capitão do Porto da Horta justifica a decisão “em face das condições meteorológicas, nomeadamente da força do vento e do estado do mar”.

Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia de quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de Categoria 1, foi anunciado.