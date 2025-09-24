Atlânticoline cancela viagens nos Açores devido ao ciclone tropical Gabrielle





A empresa informou, na sua página da Internet, que cancelou as viagens da tarde de quinta-feira (Horta/Madalena/Velas) e da noite (Velas/Horta) da Linha Verde, e as viagens da Linha Rosa, entre as ilhas do Corvo e das Flores, poucas horas antes do ciclone atingir o arquipélago.

Ainda na quinta-feira, a Atlânticoline decidiu antecipar as viagens da tarde da Linha Verde (Velas/Madalena/Horta) para as 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa) nos trajetos Velas/Madalena e para as 15:35 locais, no percurso Madalena/Horta.

Já para sexta-feira, foram canceladas as viagens da Linha Branca (Horta/São Roque/Velas/Graciosa/Terceira/Graciosa/Velas/São Roque/Horta), e poderão ainda vir a ser canceladas outras viagens, disse à Lusa fonte da empresa, adiantando que a direção operacional “está ainda a avaliar outras medidas preventivas, que a seu tempo serão divulgadas”.

Apesar destes cancelamentos resultarem das condições climatéricas adversas, a Atlânticoline lamenta quaisquer transtornos que estas situações possam causar aos passageiros e recomenda que consultem a sua página na Internet.

Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho, devido à passagem do ciclone Gabrielle, cujos primeiros efeitos deverão começar a sentir-se a partir do final do dia de quinta-feira, 25 de setembro, sendo esperado que possa atingir a região com força de furacão de Categoria 1.

São esperadas condições meteorológicas adversas, em especial nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tanto em relação à precipitação forte, como em relação à agitação marítima.

O Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

É esperado, no entanto, que “à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força tempestade tropical ou furacão de categoria 1”, referiu a meteorologista Rita Mota.