    • Défice da Região deverá aumentar mais de 100 milhões na Conta de 2024

    Reclassificação da SATA Air Açores e da SATA Aeródromos, cujas contas passaram a integrar a Administração Regional - uma medida da qual o Governo discorda - contribuíram para a subida do défice em 2024

    Hoje, 09:00
    Autor: Rui Jorge Cabral
    Embora os número ainda não estejam fechados, a Administração Regional dos Açores deverá terminar o ano de 2024 com uma estimativa de défice de 247,3 milhões de euros, superior em 115 milhões de euros ao défice final de 2023, que foi de 132,3 milhões de euros.&nbsp;Por outro lado, a dívida ...
