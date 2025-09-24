Município do Corvo adota medidas preventivas para a passagem do Gabrielle

“Tendo em conta as previsões de que deverá passar com alguma intensidade, provavelmente com intensidade de furacão de categoria 1, temos mantido reuniões com a Proteção Civil regional. E, entretanto, já temos os operacionais da autarquia todos no terreno”, afirmou o presidente da autarquia à agência Lusa.

Segundo José Manuel Silva, face ao provável agravamento das condições meteorológicas, já está a ser acautelado o que possa ser vulnerável ou mais fácil de ser projetado pelos ventos, nas vias públicas, e procedeu-se à "limpeza do único sítio na via onde passa alguma água", devido às previsões de chuva forte.

O autarca do único município da mais pequena ilha dos Açores adiantou também que “já foram retirados todos os contentores que estavam no cais e colocados em local seguro”.

Foram estabelecidos contactos com a Associação de Pescadores, para que as embarcações sejam retiradas do cais até quinta-feira, e com a Associação Agrícola, para que os agricultores protejam os animais.

“Estamos a precaver tudo e deixo à população os alertas normais para que evite circular na rua, proteja os seus bens, as suas casas. Caso verifiquem, eventualmente, algum problema nas suas habitações, contactem a autarquia”, disse o autarca da ilha, com cerca de 400 habitantes.

José Manuel Silva referiu que a população “está habituada a apanhar com muito mau tempo”, mas “este vem de forma diferente e merece que seja visto de forma diferente”.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ciclone tropical Gabrielle poderá passar pelos Açores como furacão de categoria 1, na escala de Saffir-Simpson, provocando um agravamento das condições meteorológicas, a partir do final do dia de quinta-feira.

O IPMA emitiu avisos meteorológicos para todas as ilhas dos Açores, estando as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) em aviso vermelho (o mais elevado) devido a precipitação, vento e agitação marítima e as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) em aviso vermelho devido a vento e agitação marítima.