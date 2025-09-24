Açoriano Oriental
    • Três mulheres detidas por roubo em Ponta Delgada

    A PSP deteve três mulheres, com idades entre os 23 e os 41 anos, pela suspeita da prática do crime de furto, num estabelecimento comercial, em Ponta Delgada

    Hoje, 09:17
    Três mulheres detidas por roubo em Ponta Delgada

    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, "após a comunicação de furto, os polícias deslocaram-se de forma rápida para o local da ocorrência e procederam à gestão da ocorrência policial. Foi possível proceder à identificação das autoras deste ilícito criminal, proceder à respetiva detenção, à recuperação de todo o material furtado, embora com alguns danos, e tudo restituir ao seu legítimo proprietário".

    As detidas foram sujeitas a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada.

