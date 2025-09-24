Três mulheres detidas por roubo em Ponta Delgada

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, "após a comunicação de furto, os polícias deslocaram-se de forma rápida para o local da ocorrência e procederam à gestão da ocorrência policial. Foi possível proceder à identificação das autoras deste ilícito criminal, proceder à respetiva detenção, à recuperação de todo o material furtado, embora com alguns danos, e tudo restituir ao seu legítimo proprietário".



As detidas foram sujeitas a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada.

