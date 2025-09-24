Açoriano Oriental
    • Determinado fecho de portos na Terceira e Graciosa devido ao ciclone tropical Gabrielle

    A Capitania do Porto de Angra do Heroísmo determinou o fecho a “toda a navegação”, na quinta e sexta-feira, dos portos de Angra do Heroísmo, São Mateus e Graciosa, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelos Açores

    Hoje, 17:40

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um edital de António Marques, capitão do Porto de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, a medida vigora entre as 18h00 de quinta-feira e as 18h00 locais de sexta-feira.

    A decisão de fechar os portos de Angra do Heroísmo e de pesca de São Mateus (ambos na ilha Terceira) e do porto da praia da Graciosa (na ilha Graciosa), é justificada pelas “condições de mar e vento [que estão] previstas ocorrer durante a passagem do furacão Gabrielle” pelo arquipélago açoriano.

    Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia de quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de Categoria 1.


