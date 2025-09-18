Homem detido por abusar sexualmente de criança de sete anos nos Açores

A investigação desenvolvida pela PJ "numa ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, começou no início do mês de setembro, na sequência de uma denúncia apresentada por uma pessoa que teve conhecimento de comportamentos desadequadas do suspeito sobre a menor".



A PJ refere ainda que as diligências realizadas permitiram apurar que a "mãe da criança exercia funções de cuidadora, em regime de coabitação, de uma pessoa acamada, familiar direto do suspeito, circunstância que possibilitou a prática dos abusos sexuais ao longo dos últimos anos".





O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação e de proibição de contactos com a menor e a sua mãe.

