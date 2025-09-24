Açoriano Oriental
    • Graciosa prepara ativação do Plano Municipal de Emergência devido ao ciclone Gabrielle

    A Câmara de Santa Cruz da Graciosa está a “preparar a ativação do Plano Municipal de Emergência”, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelos Açores, e reuniu a Proteção Civil para analisar a situação meteorológica

    Hoje, 17:28
    Autor: Lusa/AO Online

    Citado num comunicado da autarquia, durante a reunião da comissão municipal da Proteção Civil o presidente da Câmara, António Reis, referiu que “é fundamental garantir uma resposta coordenada e eficaz perante a passagem do ciclone Gabrielle, assegurando a segurança da população e a prontidão dos meios de socorro”.

    Na reunião, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) apresentou “uma atualização detalhada sobre a evolução do fenómeno meteorológico”, de acordo com a nota.

    Estiveram presentes no encontro representantes da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, juntas de freguesia, bombeiros voluntários, PSP, GNR, Polícia Marítima, capitania da Graciosa, Unidade de Saúde de Ilha, delegação de saúde, Instituto de Segurança Social dos Açores, Direção Regional da Habitação, serviço florestal, serviço de ambiente e delegação de ilha da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

    De acordo com o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se no arquipélago a partir do final do dia de quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de categoria 1.

