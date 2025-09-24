Açoriano Oriental
    • Municípios da ilha Terceira adotam medidas preventivas devido ao ciclone tropical Gabrielle

    Os municípios da ilha Terceira estão a adotar medidas preventivas devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle, que deverá provocar um agravamento das condições meteorológicas a partir do final do dia de quinta-feira.

    Hoje, 15:44
    Autor: Lusa


    Em Angra do Heroísmo, o presidente do município, Álamo Meneses, disse que estão a ser tomadas as precauções normais num cenário deste tipo, como a remoção de estruturas das zonas balneares.

    “A época balnear acabou há pouco tempo. Normalmente, deixávamos as estruturas mais algum tempo, porque algumas pessoas ainda vão a banhos, aos fins de semanas, mas estamos a retirá-las agora”, adiantou, em declarações à Lusa.

    O município está também a retirar outras estruturas da sua responsabilidade e a reforçar as que não são possíveis retirar.

    Segundo Álamo Meneses, está ainda a ser feito um planeamento para a atuação do serviço municipal de Proteção Civil, se houver, por exemplo, necessidade de desobstrução de estradas em zonas florestais.

    O município da Praia da Vitória também está a “acondicionar estruturas amovíveis” da sua responsabilidade e a fazer a “limpeza dos espaços mais críticos”, devido à precipitação, revelou fonte oficial da autarquia.

    Por esta altura do ano, ainda decorriam festas populares em três freguesias do concelho, mas o município avisou as comissões de festas de que não deveriam realizar eventos na sexta-feira, recomendando também a desmontagem de estruturas.

    A autarquia decidiu ainda colocar de prevenção a Comissão Municipal de Proteção Civil e um grupo de trabalho.


