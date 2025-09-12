Moedas enaltece resposta da Polícia Municipal

“É o dia de valorizar a vossa entrega. Porque ser polícia municipal é entregar-se ao perigo. Foi isto que eu vi a semana passada, no trágico acidente do Ascensor da Glória. Vi que em poucos minutos a Polícia Municipal já estava no local, vi os agentes da Polícia Municipal ao lado dos bombeiros, da Proteção Civil, dos médicos”, disse o autarca.

Segundo Carlos Moedas, foi “graças às forças de segurança de Lisboa” que se conseguiram salvar vidas.

“Estive em todos os lugares em que um presidente de Câmara podia ter estado. Fiz tudo o estava ao meu alcance. Lisboa respondeu com liderança, coordenação. Por isso sei que nunca será possível agradecer-vos o suficiente. O país inteiro viu que foram autênticos heróis”, reconheceu.

Carlos Moedas falava na Praça do Município, na cerimónia que assinala os 134 anos da Polícia Municipal de Lisboa, adiantando que hoje se sabe que a história desta força policial é “ainda mais antiga”, através de uma investigação do organismo que deu conta de que “na Idade Média existia em Lisboa uma polícia dedicada à fiscalização de normas municipais”.

O social-democrata sublinhou também a importância de valorizar a polícia “nos momentos em que ninguém vê” e lembrou que tem defendido mudanças legislativas para que esta força possa ter mais competências e efetuar detenções de suspeitos.

“E é por isso que tenho insistido, sem descanso, junto do Governo: Lisboa precisa de mais polícia municipal, de mais videovigilância, de guardas-noturnos. É a segurança da cidade que está em causa”, frisou o autarca, que se recandidata nas eleições de outubro.

Carlos Moedas salientou que os lisboetas “sabem que têm quem os defenda” e que há uma Polícia Municipal “que está na rua, que quer ser uma Polícia Municipal mais musculada e que defenda os lisboetas”.

“Eu sei que Lisboa só será uma cidade segura se souber valorizar a sua Polícia Municipal. É por isso que tenho defendido mudanças legislativas para que a Polícia Municipal possa ter mais competências, para que possa efetuar detenções de suspeitos”, afirmou.

Desta forma, Carlos Moedas relembrou que “perante a dor” a cidade de Lisboa “não se rende, levanta-se, homenageia os que partiram e valoriza os que nos defendem”.

“Estarei sempre convosco, lado a lado, a lutar por mais meios, mais reconhecimento, mais dignidade, a lutar pela valorização da polícia”, acrescentou.

Nos seus discursos, tanto o Comandante da Polícia Municipal de Lisboa, Superintendente José Figueira, como o Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Carrilho, começaram por homenagear as vítimas do descarrilamento do elevador da Glória e enalteceram o trabalho dos agentes municipais não só no dia do acidente, mas em todos os dias do ano.

Na cerimónia estiveram ainda presentes o secretário de Estado Adjunto da Ministra da Administração Interna, Paulo Ribeiro, além do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, o diretor do SIS, Neiva da Cruz, e o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.